The House of Da Vinci – Veröffentlichung des Indie-Adventures noch diesen Monat

Die iOS-Version des via Kickstarter finanzierten Knobel-Adventures The House of Da Vinci soll am 22. Juni 2017 erscheinen. Dies geht jetzt aus der offiziellen Website zum Spiel hervor. Die Fassungen für PC/Mac und Android werden aller Voraussicht nach etwas später starten.

The House of Da Vinci wurde vom Indie-Studio Blue Brain Games entwickelt und ist ein Myst-orientiertes Puzzles-Adventure, welches in Sachen Rätseldesign aber auch starke Ähnlichkeiten mit The Room aufweist. Im Spiel sollen wir das Verschwinden des genialen Erfinders und Künstlers Leonardo da Vinci (1452 – 1519) aufklären. Damit dies gelingt, müssen wir eine geheimnisvolle Maschine zum Laufen bringen, die sich im Haus des Meisters befindet. Währenddessen hat der Spieler zahlreiche Knobelaufgaben zu lösen.

The House of Da Vinci – sneak-peak gameplay