Housemarque – „Arcade is dead“ sagt der Entwickler von Alienation, Nex Machina und Resogun

Das Arcade-Genre ist tot erklärt der in Helsinki (Finnland) ansässige Entwickler Housemarque unlängst in einem kürzlich veröffentlichten Video. Damit nimmt Housemarque sich selbst und zahlreiche ihrer bisher veröffentlichten Spiele ins Visier, darunter Alienation, Resogun, Super Stardust Delta, Dead Nation, Outland oder auch die zuletzt veröffentlichten Spiele Nex Machina und Matterfall.

In der Videoerklärung zum Thema „Arcade is dead“ heißt es seitens Housemarque, dass man dem Gerne Arcade den Rücken kehren werde. Auch wenn Titel wie Nex Machina oder Resogun gute Kritiken bekommen hätten, sei es an der Zeit bei Housemarque Neues zu wagen. Entsprechende Ankündigungen dürfte man in naher Zukunft erwarten. Konkrete Angaben zu neuen Spielen oder welches Genre Housemarque für die neuen Projekte vorsieht, hat der 1995 gegründete Entwickler noch nicht verraten.