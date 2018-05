I Hate Running Backwards – Shoot’em-Down-Titel erscheint noch Ende Mai 2018 für PC und Konsolen

Die unabhängigen Entwickler Binx Interactive und die interne Division von Croteam, namens Croteam Incubator, haben den Veröffentlichungstermin zu ihrem Shoot’em-Down-Spiel I Hate Running Backwards bekanntgegeben. So soll der kommende Roguelike-Titel mit Hilfe von Devolver Digital am 22. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden und 14,99 Euro kosten. Eine Nintendo-Switch-Variante ist auch geplant, die voraussichtlich im Spätsommer veröffentlicht wird.

I Hate Running Backwards soll ein endlos andauernder Shoot’em-Down-Titel sein, dessen Schwerpunkt auf der Zerstörung liegt und dem Kampf gegen unendliche Wellen von Feinden. Nebenbei könnt ihr die große Welt erkunden und gleichzeitig mit zerstören. Ihr erhaltet ein ganzes Arsenal an Waffen, um euch durch die Horden hindurch zu arbeiten, sei es Schrotflinten, Laser, Raketenwerfern, Singularitätskanonen und diverse andere Waffen – jede dient nur zur Zerstörung.

In I Hate Running Backwards sollen euch legendäre Helden zur Seite stehen als auch spielbar sein, um euch zu helfen die Feinde zu vernichten. Neben dem legendären Serious Sam aus dem Hause Croteam soll sich auch Lo Wang aus Shadow Warrior, Bullet Kin aus Enter the Gungeon, Richard aus Hotline Miami und Crystal von Nuclear Throne dazugesellen. Ihr könnt euch entweder im Einzelspieler oder im Lokalen-Koop durch die Gegner-Hordern hindurcharbeiten und siegreich aus der Schlacht hervorgehen. Selbst wenn ihr das Spiel vermeintlich beendet habt, beginnt es von vorne und wirft euch noch schwerere Gegner vor die Füße, die sich euch entgegen stellen wollen.

Folgende Feature erwarten euch laut der Steam-Webseite I Hate Running Backwards:

Schwing dein Ding! - Reflektiere Raketen, Patronen, Bomben und Kanonenkugeln in dem du deine mächtige Nahkampfwaffe schwingst. Zerstöre Gegner! Zerstöre deine Umgebung! Je mehr du schwingst, desto spaßiger wirds!

Glaubst wohl, du bist was besonderes? - Zerstöre Spezialwaffenkisten um eine von mehr als 40 Spezialwaffen zu erhalten. Vom Schrapnellschirm bis hin zum mächtigen Jericho!

Seriously? - Spiele als Sam “Serious” Stone, oder anderen Actionhelden in einem endlosen epischen Kampf gegen so viele Aliens und Monster, wie du dir nur vorstellen kannst. Wie viele nimmst du mit, bevor es dich selbst erwischt?

Shoot ‘em down! - Stell das Shoot ‘em up Genre auf den Kopf und lass Sam tun, was er am meisten hasst – Rückwärtslaufen!

Monster! Monster überall! - Kämpfe gegen endlose Monsterhorden! Wie lange kannst du überleben?

Unendliche Macht! - Sammle Power-Ups, die dir im Kampf den entscheidenen Vorteil bieten!

Wer ist dabei? - Kämpfe Seite an Seite mit einem Freund im lokalen Couch co-op Modus für 2 Spieler. Denk dran deinem Kumpel etwas Munition übrig zu lassen!

Noch jemand? - Schalte viele einzigartige Spielcharaktere frei, die ihre eigenen Spezialfähigkeiten mitbringen!

Zerstörbare Umgebung! - Schau zu, wie du und deine Widersacher alles in eurem Sichtfeld zerstören, während ihr euch bekämpft.

Bis der Lauf glüht! - Kämpfe zweihändig. Kombiniere deine Haupt- und Spezialwaffen und verwandle dich in die ultimative Kampfmaschine!

Nachfolgend findet ihr den frisch veröffentlichten Trailer zu I Hate Running Backwards, der den offiziellen Veröffentlichungstermin enthüllt.

I Hate Running Backwards – Veröffentlichungstermin-Trailer