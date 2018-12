ID@Xbox – „Winter of Arcade“-Promotionaktion im Xbox Store gestartet

Erinnert ihr euch noch? Vor über zehn Jahren wurde die „Summer of Arcade“-Aktion im Microsoft Xbox Store ins Leben gerufen, da insbesondere sogenannte Indie-Spiele mehr Beachtung finden sollten und entsprechend angeboten wurden? Spiele wie Braid, Castle Crasher, LIMBO oder auch Brothers: A Tale of Two Sons wurden im Zuge dieser Promotion bekannt als auch erfolgreich.

In Anlehnung an diese Aktion hat Microsoft aktuell die „Winter of Arcade“-Aktion ins Leben gerufen! Ebenfalls stehen Spiele, die im Zuge des ID@Xbox-Programms veröffentlicht wurden, im Mittelpunkt und buhlen um eure Aufmerksamkeit. Mehr noch: Entscheidet ihr euch dazu mehr als zwei der nachfolgend genannten ID@Xbox-Spiele zu kaufen, erhaltet ihr ab dem zweiten Spiel eine Geschenkkarte im Wert von 5,00 Euro – bis zu einem Gesamtwert von 40,00 Euro.

Winter of Arcade – ID@Xbox-Spiele (Promotion)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – erschienen – 39,99 Euro

Mutant Year Zero: Road to Eden – erschienen – 34,99 Euro – kostenlos via Xbox Game Pass (Xbox One X Enhanced)

Subnautic – erschienen – 29,99 Euro (Xbox One X Enhanced)

Ashen – erschienen – 39,99 Euro – kostenlos via Xbox Game Pass (Xbox One X Enhanced)

Hello Neighbor: Hide and Seek – erschienen – 29,99 Euro

Kingdom Two Crowns – Release: 11. Dezember 2018 – kostenlos via Xbox Game Pass

Desert Child – Release: 12. Dezember 2018 – aktuell noch zum Preis von 10,79 Euro vorbestellbar, später 11,99 Euro

Below – Release: 14. Dezember 2018 – kostenlos via Xbox Game Pass (Xbox One X Enhanced)

Donut County – Release: 18. Dezember 2018

Winter of Arcade: Stock up on Amazing ID@Xbox Titles and Get Rewarded

Zu beachten gilt: Das „Winter of Arcade“-Angebot ist seit dem 4. Dezember 2018 bis einschließlich zum 21. Dezember 2018, 23:59 Uhr gültig und nur solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt nur auf der Microsoft Store-Webseite und Xbox One in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien, Neuseeland und Kanada. Wertgutscheite in Höhe von 5,00 Euro gibt es ab dem zweiten gekauften Spiel, maximal sind acht Werbegeschenkkarten pro Person/Konto möglich. Die Microsoft-Werbegeschenkkarten werden binnen 60 Tagen nach Kauf dem Kauf durch eine automatische Rückzahlung an das mit dem Kauf der entsprechenden Spiele verbundenen Microsoft-Konto eingelöst. Gilt nicht für frühere Bestellungen oder Käufe. Nicht übertragbar, nicht gegen Bargeld tauschbar und nicht mit anderen Bestellungen kombinierbar. Die Geschenkkarten, die im Rahmen dieser Promotion erhalten werden, müssen binnen 90 Tage nach der Einlösung verwendet werden. Funktionieren in Online-Microsoft Stores und Xbox One (Xbox Live erforderlich). Änderungen durch den Anbieter jederzeit möglich. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des Herstellers/Anbieters (Microsoft). Für weitere Infos siehe auch die offizielle „Winter of Arcade“-Xbox-Store-Webseite.