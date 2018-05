Immortal: Unchained – Release für das Action-RPG enthüllt und neuer Story-Trailer veröffentlicht

Immortal: Unchained ist ein Third-Person Hardcore-Shooter mit Action-RPG-Elementen und wurde erstmalig von Entwickler Toadman Interactive während der vergangenen Gamescom im Jahr 2017 vorgestellt. Nun haben die Entwickler und Publisher Sold Out Sales and Marketing den Release-Termin sowie einen neuen frischen Story-Trailer veröffentlicht.

In Immortal: Unchained seid ihr “die ultimative Waffe”, vor denen sich die Menschen Jahrtausende gefürchtet haben. Aus diesem Grund wurdet ihr eingesperrt, in der Hoffnung dass ihr nie wieder das Tageslicht erblickt. Doch nachdem ihr auf wundersame Weise aus eurem Gefängnis befreit wurdet, wartet die größte Härteprüfung auf euch. Ihr müsst in dem “Soulslike“-Spiel den Kosmos vor der Apokalypse bewahren; Ohne im Besitz der ultimativen Kraft zu sein, ist das jedoch kein leichtes Unterfangen. Um eure Kräfte wieder zu erlangen, müsst ihr legendäre Bosse in brutalen Kämpfen besiegen und die düstere Sci-Fi-Welten erkunden, um letzten Endes Wahrheit und Erlösung zu finden. Vertraut niemanden!

Die Geschichte von Immortal: Unchained wurde von einem Team aus talentierten Autoren geschrieben. Drunter sind z.B. Anne Toole (The Witcher) und Adrian Vershinin (Killzone: Shadow Fall, Battlefield: 1).

Immortal: Unchained soll am 7. September für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Der Preis beläuft sich hierbei auf 49,99 Euro und der Genre-Mix kann bereits bei Amazon vorbestellt werden.

Immortal: Unchained – Story-Trailer