Injustice 2 â€“ Robin Gameplay-Trailer und â€žpay to winâ€œ wird es laut Boon nicht geben

Während eines Livestreams hat Entwickler NetherRealm, der derzeit an Injustice 2 arbeitet, einen Robin Gameplay-Trailer enthüllt und damit gleichzeitig bestätigt, dass Robin in dem kommenden Beat’em Up als spielbarer Charakter verfügbar sein wird.

Im weiteren Verlauf des Injustice 2 Livestreams erklärte NetherRealm Boss Ed Boon auch, dass Injustice 2 generell jede Menge Charakter bieten werde, darunter auch, wie schon vorgestellt, Blue Beetle, Harley Quinn, Deadshot oder auch Wonder Woman. Generell wolle man mit Injustice 2, so Boon weiter, tiefer in die DC Comic-Welt eintauchen und auch weniger bekannte Figuren als spielbare Charaktere anbieten. Außerdem bestünde laut Boon eine reelle Chance, dass Third-Party-Charaktere als DLC für Injustice 2 veröffentlicht werden könnten. Als Begründung nannte Boon, dass man damit schon bei Mortal Kombat X gute Erfahrungen gemacht habe.

Das für viele Spieler leidige Thema „pay to win“ werde man laut Boon auch vermeiden. Die Individualisierungsmöglichkeiten der Charaktere als auch das Versehen mit ergänzender Ausrüstung werde nicht mittels Kauf möglich sein. Wie angekündigt, werden sich entsprechende Items erspielen lassen.

Abschließend bestätigte Boon, dass die erste Welle der Injustice 2 Beta-Keys verschickt wurde und weitere folgen werden. Für die Injustice 2 Beta könnt ihr euch nach wie vor auf der offiziellen Webseite registrieren.

Injustice 2 soll am 16. Mai 2017 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Injustice 2 – Robin Gameplay Trailer