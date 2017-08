Injustice 2 – Starfire in neuem Gameplay-Video vorgestellt

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben zum bereits erhältlichen Beat’em Up Injustice 2 einen weitere Gameplay-Trailer veröffentlicht, in welchem die Kämpferin Starfire näher vorgestellt wird.

Starfire ist das neuste Mitglied im Reigen der Charaktere, die in Injustice 2 zur Verfügung stehen. Motiviert durch den Tod von Dick Grayson zeigt Starfire, die über tödliche Energiestrahlen, himmlische Projektile und ihre Supernova verfügt, was in ihr steckt.

Injustice 2 wurde von den NetherRealm Studios entwickelt und ist seit dem 16. Mai 2017 für Playstation 4 und Xbox One verfügbar. DC-Superhelden und DC-Superschurken können von euch individuell zusammengestellt und in die Arena geschickt werden.

INJUSTICE 2 – Starfire Trailer Deutsch HD German (2017)