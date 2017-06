Injustice 2 – Sub Zero mit Video vorgestellt

Mit einem neuen Injustice 2 Video haben Warner und die NetherRealm Studios einen neuen Kämpfe aus dem Fighter Pack 1 DLC von Injustice 2 vorgestellt.

Wie bereits angekündigt enthält das Injustice 2 Fighter Pack 1 nicht nur Red Hood und Starfire, sondern auch Sub Zero aus der Mortal Kombat-Reihe. Und genau dieser Sub Zero ist der erste Kämpfer aus dem Injustice 2 Fighter Pack 1, welcher jetzt näher vorgestellt wird. Der Fighter Pack 1 DLC des Beat’em Ups Injustice 2 soll bereits im Juli 2017 erscheinen.

Injustice 2 ist bereits seit dem 16. Mai 2017 für Playstation 4 und Xbox One erhältlich.

Injustice 2: Sub Zero Reveal Trailer