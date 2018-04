The InnerFriend – Psycho-Thriller soll 2018 erscheinen

Das psychologische Adventure The InnerFriend soll noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich sein. Dies geht aus Angaben auf der offiziellen Website zum Spiel hervor.

The InnerFriend führt den Spieler in eine surreale Welt und konfrontiert ihn mit den Ängsten eines Kindes. Im einer Art Alptraum-Universum erleben wir die insbesondere in sehr jungen Jahren häufiger auftretenden Ängste wie die des Verlassenwerdens oder die Furcht vor Krankenhäusern. Spielerisch erwartet uns eine Kombination aus explorativen Elementen und Rätseln. Bei ihrem düsteren Psycho-Thriller haben sich die Entwickler von den Schriften berühmter Psychologen wie Carl Jung und Filmen wie Poltergeist inspirieren lassen.

The InnerFriend ist nicht das erste Spiel seiner Art. Mit Among the Sleep erschien 2015 ein damals vielbeachtetes First-Person-Adventure, in welchem wir in die unheimliche Gedanken-Welt eines zweijährigen Kindes eintauchten und in dessen Rolle allerlei nervenaufreibende Situationen erlebten.

The InnerFriend – PAX East 2018 Trailer