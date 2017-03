InnerSpace – Release für Sommer 2017 bestätigt

InnerSpace ist ein Flugspiel, in dem eine Welt mit umgekehrter Physik geboten wird. Entwickelt wird InnerSpace vom noch jungen Studio PolyKnight Games, die sich, nach erfolgreicher Kickstarter Kampagne und diversen Gesprächen mit Aspyr Media zusammengeschlossen haben, die nun für die Veröffentlichung zuständig sind. Und Aspyr Media haben angekündigt, dass InnerSpace noch dieses Jahr im Sommer, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4 und auch Xbox One erscheinen soll.

PAX South 2016 Trailer

Innerspace Teaser

In InnerSpace geht es vor allem um das Erkunden und Entdecken. Pate standen Spiele wie Proteus oder auch Shadow of the Colossus. Als fliegender Kartograph müsst ihr die verschiedenen Blasen-artigen Welten erforschen, Relikte sammeln und den jeweiligen Blasen-Gott ausfindig machen, um weitere Infos über das gesamte InnerSpace Universum zu bekommen.