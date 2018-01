The Inpatient – Deutsche Trophäen Liste veröffentlicht

Nur noch wenige Tage und der neue Playstation VR Titel The Inpatient steht zum Kaufen bereit. Damit ihr euch bereits schon jetzt einen Überblick über die in The Inpatient enthaltenen Trophäen machen könnt, haben wir für euch alle Trophäen in Deutsch zusammen gestellt.

Die folgende The Inpatient Trophäen-Liste enthält auch alle geheimen Trophäen, welche wir ebenfalls für euch aufgedeckt haben.

The Inpatient wird von Supermassive Games entwickelt und soll am 24. Januar 2018 exklusiv für Playstation VR erscheinen.

The Inpatient Trophäen

Echte Geduld – Platin Trophäe

Du hast alle Gold-, Silber- und Bronzetrophäen in The Inpatient gesammelt.

Bruchstückhaft – Silber Trophäe

Du hast eine Erinnerung entdeckt.

Der Stoff der Albträume – Bronze Trophäe

Du hast deinen ersten Traum gehabt.

Tiefpunkt – Gold Trophäe

Du bist der Versuchung erlegen.

Kraftakt – Gold Trophäe

Du hast der Versuchung widerstanden.

Tiefste Verzweiflung – Bronze Trophäe

Du hast Bragg seinem Schicksal überlassen.

Der Lauf der Zeit – Silber Trophäe

Du hast, als du eingesperrt warst, immer schön auf den Kalender geschaut.

Horrorfilm – Silber Trophäe

Du hast die Filmspule mit der Krankenschwester gefunden.

Blut an den Händen – Silber Trophäe

Du warst für Davids Tod verantwortlich.

Opferlamm – Silber Trophäe

Du warst für Suzannes Tod verantwortlich.

Die verstörende Wahrheit – Gold Trophäe

Du hast alle deine Erinnerungen entdeckt.

Mit knapper Not – Gold Trophäe

Du bist vom Berg entkommen.

Tod bis zum Morgengrauen – Silber Trophäe

Niemand hat die Nacht überlebt.

Gräueltat – Silber Trophäe

Du hast Ted getötet.

Ultimatives Opfer – Silber Trophäe

Du bist zurückgeblieben, um die Seilbahn zu bedienen.

Ausgeklinkt – Gold Trophäe

Du hast Victor, den Hotelhausmeister, gerettet.

Sieh niemals zurück – Gold Trophäe

David, Suzanne und Ted sind vom Berg entkommen.

Stillschweigen – Silber Trophäe

Du hast die Polizei überzeugt, dass du über die Ereignisse im Sanatorium Stillschweigen bewahren wirst.

Der Wendigo – Gold Trophäe

Du hast Jagd auf Hannah und Beth Washington gemacht.

Private Hölle – Silber Trophäe

Du wurdest in eine Anstalt eingewiesen, weil du nicht mit der Polizei kooperiert hast.

Desorientierung – Bronze Trophäe

Du hast den mysteriösen Inhaber des Blackwood-Sanatoriums getroffen.

Verlassen – Bronze Trophäe

Du hast die Ereignisse miterlebt, die zur Schließung des Blackwood-Sanatoriums führten.