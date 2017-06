The Inpatient – E3 2017 Trailer und weitere Infos

Während der E3 2017 Pressekonferenz wurde mit The Inpatient ein neues Horror-Spiel für Playstation VR angekündigt, welches zum Until Dawn-Universum gezählt wird.

The Inpatient ist 60 Jahre vor den Geschehnissen von Until Dawn angesiedelt und entführt den Spieler in das aus Until Dawn bekannt Blackwood Sanatorium. In der Rolle eines Patienten mit Amnesie beginnt eine verstörende Reise, um zu entdecken wer man ist und warum man im Blackwood Sanatorium gelandet ist. Und was hat es mit dem mysteriösen Besitzer des Sanatoriums Jefferson Bragg auf sich?

Auf dem Weg die Wahrheit herauszufinden, wird der Spieler zahlreiche Patienten und Angestellte treffen, welche alle eine andere Hintergrundgeschichte haben. Ja nachdem wie auf diese Charaktere reagiert wird und welche Entscheidungen getroffen werden, kann dies Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben.

The Inpatient – Reveal Trailer – E3 2017 [PS VR]

Supermassive Games versichert, dass man Until Dawn nicht gespielt haben muss, um die Geschichte von The Inpatient zu verstehen. The Inpatient schreibt eine eigene Geschichte und ist dabei ein völlig eigenständiges Spiel.

Um das Horror-Adventure The Inpatient noch realistischer zu empfinden, haben Supermassive Games sehr viel Wert darauf gelegt, dass man immer das Gefühl hat mitten im Spiel zu sein. Schaut man nach unten, entdeckt man nicht nur den Körper der Spielfigur, sondern auch deren Hände und Füße.

Durch das Verwenden von psychologischen Horror-Themen möchte der Entwickler in das Unterbewusstsein des Spielers vordringen, um ihn so noch tiefer in die Geschichte hinein zu ziehen.

An der Entwicklung von The Inpatient sind mit Larry Fessenden und Graham Reznick auch die Scriptwriter von Until Dawn beteiligt, um ein möglichst spanendes Drehbuch zu verfassen.

The Inpatient soll exklusiv für Playstation VR erscheinen, ein Release-Termin wurde aber noch nicht genannt.