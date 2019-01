insidegames – Wir machen Urlaub!

Es ist mal wieder soweit, liebe Leser, Besucher, Community-Mitglieder und Freunde von insidegames – wir verabschieden uns für knapp vier Wochen in den Urlaub! In dieser Zeit wird es von uns nur ganz sporadisch News & Neuigkeiten aus dem Gaming-Bereich geben, dafür aber dürft ihr euch sicher auf diverse neue Leitfäden freuen, die wir aktuell schon am Vorbereiten sind und in den nächsten Tagen und Wochen abschließen als auch online schicken werden.

Natürlich werden wir in der nächsten Zeit vor allem auch für unsere Partner (Agenturen, Publisher, Entwickler, etc.) weiterhin via Email und sonstige Kanäle erreichbar sein. Und solltet ihr, liebe Leser, Besucher, Community-Member und Freunde von IG eine Frage zu einem bestimmten Spiel haben, Hilfe brauchen oder einen Mitspieler in einem bestimmten Titel suchen, etc., dann hinterlasst uns einfach beispielsweise unterhalb dieses Beitrags einen Kommentar – oder besucht uns im Forum, sodass wir euch als Redaktion und Gemeinschaft weiterhelfen können.

Und vergesst nicht unsere aktuelle Foren-Umfrage, da wir von euch wissen wollen, welches euer Spiele-Highlight im Januar 2019 ist! Zur Umfrage geht es hier lang.

Fürs erste wünschen wir euch eine gute Zeit und wir sehen uns mit dem aktuellen Tagesgeschehen und dann auch wieder aktuellen Neuigkeiten aus der Spiele-Branche ab Anfang Februar 2019 wieder! Bis dahin lasst es euch gut gehen… und hey, wenn einer von euch Lust hat uns zu unterstützen: herzlich gerne! Wir sind nach wie vor auf der Suche nach fleißigen Buchstabenakrobaten, die sich vorstellen können regelmäßig News, Test und Leitfäden (einzeln oder als Gemeinschaftsarbeit) zu erstellen! Traut euch und bewerbt euch mit einem kurzen, knackigen Beispieltext (freie Themenwahl) – wir freuen uns darauf von euch zu hören! Und wenn Schreiben nicht euer Ding ist, ihr aber Leitfäden und Co. in deutscher Sprache zu schätzen wisst, dann schaut euch doch mal unser Patreon-Programm an und beteiligt euch mit einem kleinen Beitrag, vielen Dank!

In diesem Sinne, bis bald – euer insidegames-Team