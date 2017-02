IO Interactive – Hitman-Entwickler arbeitet an neuem Spiel

IO Interactive arbeiten offenbar an einem neuen bisher aber noch nicht näher angekündigten Spiel, wie man anhand einer kürzlich online gegangenen Stellenanzeige auf der Webseite des Hitman-Machers entnehmen kann.

Das Studio mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, sucht aktuell Gameplay Programmer, die „eng mit einem kleinen Team von Designern arbeiten, um Gameplay-Prototypen auf Basis der Unreal Engine zu erstellen“. Außerdem wird gefordert, dass die potentiellen Bewerber über „sichere Erfahrungen mit KI, Physik, Animationen und Spielmechaniken für AAA-Spiele verfügen“, ebenso wie „Erfahrungen mit Projekten für die aktuelle Konsolengeneration und PC“. Ziemlich sicher scheint auch, dass die neue IP von IO Interactive auf Basis der Unreal Engine basieren wird, denn der mögliche neue Mitarbeiter soll „umfassende C++ Skills“ vorweisen können als auch erfahren im Umgang mit der Unreal Engine sein.

IO Interactive veröffentlichte zuletzt Hitman in Episodenform, welches zunächst als digitaler Download in 2016 und seit Januar 2017 auch als Hitman: The Complete First Season im Handel erschienen ist. Weiterhin waren IO Interactive in der Vergangenheit für Hitman: Absolution (2012), Mini Ninja (2009) und Kane & Lynch (2007) verantwortlich.

Neben der möglichen neuen Spiele-IP, an der IO Interactive aktuell offenbar arbeitet, wird das dänische Studio auch Hitman: Season 2, Plattformen und Release: tba, entwickeln, wie Lead Producer Hakan Abrak im November 2016 bestätigt hat.