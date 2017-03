ION – Weltraumspiel für Xbox One wurde offenbar gecancelt

ION, das Weltraumspiel von RocketWerkz und Improbable, wurde offenbar ersatzlos gestrichen und wird in Folge auch nicht mehr erscheinen, wie man einem aktuellen Bericht von Eurogamer.net entnehmen kann. Geplant war, dass ION für PC und Xbox One veröffentlicht werden sollten.

ION wurde während der E3 2015 Pressekonferenz von Microsoft von DayZ-Schöpfer Dean Hall angekündigt und vorgestellt. Halls Vorstellung war es ein Weltraum-MMO zu schaffen, das nicht nur auf Scripts und Quests basiert, sondern die Gesetze der Physik, der Biologie und der Chemie berücksichtige. Allerdings wurde es sehr schnell sehr ruhig um ION und die beteiligten Studios haben sich zwischenzeitlich anderen Projekten zugewandt, unter anderen Worlds Adrift.

Grund genug für Eurogamer bei den beteiligten Studios nachzuhaken und nach dem aktuellen Stand der Dinge bezüglich ION zu fragen. Improbable haben entsprechend reagiert und erklärt, dass ION als „gemeinsame Entwicklung“ geplant war, aber sich zwischenzeitlich vieles verändert habe. Dean Hall ist zurück nach Neuseeland gezogen und arbeite an anderen Spielen, wie es weiter heißt. Zudem habe sich Improbable darauf konzentriert die eigene SpatialOS-Engine anderen Entwicklern bereitzustellen und man könne sicher sagen, dass „nicht an ION gearbeitet wird“.

Auch die Antwort seitens Dean Hall, dem ION-Erfinder selbst, fiel entsprechend ernüchternd aus, da er auf Anfrage erklärte, dass weder er selbst noch RocketWerkz an ION arbeiten. Als Grund gibt Hall an, dass man sich intern entschieden habe keine Partnerschaften einzugehen und nur Dinge umsetzen wolle, die man selbst komplett in der Hand habe. Hall schließt damit, da er erklärt, dass er lieber Leute wütend macht, da ein Spiel nicht veröffentlicht wird, als wenn ein Spiel erscheinen würde, mit dem er selbst als auch die Leute dann unzufrieden sind.

Basierend auf diesen Aussagen und Gegebenheiten lässt sich augenscheinlich mehr als schließen, dass das Projekt ION tot ist.

ION Official Teaser Trailer