John Wick: Chapter 3 – Kino-Tickets Gewinnspiel / Verlosung

John Wick: Chapter 3 ist seit dem 23. Mai 2019 in den Schweizer Kinos mit zu sehen. Der Zuschauer kann sich auf gewaltige Action einstellen.

Mit dem heutigen Gewinnspiel verlosen wir 3×2 Kinokarten für ein beliebiges Kino der Schweiz.

Synopsis: Im adrenalin- und actiongeladenen dritten Teil der Reihe taucht John Wick erneut aus der Versenkung auf. Aber nicht alleine! An seine Fersen haben sich hordenweise Killer gehängt, nachdem Wick ein Mitglied des High Table, eines internationalen Geheimbundes von Killern, ermordet hat und er darauf zur persona non grata erklärt wird. Von nun an verfolgen ihn die brutalsten und skrupellosesten Profikiller der Welt auf Schritt und Tritt. Und sie wollen nur eines: Die 14 Millionen Dollar Belohnung einheimsen, die auf John Wicks Kopf ausgesetzt sind.

Regie: Chad Stahelski

Darsteller: Keanu Reeves, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne

John Wick: Chapter 3 – Trailer Deutsch

Wir wünschen euch viel Glück

Die Deadline für dieses Gewinnspiel ist am 3. Juni 2019.

