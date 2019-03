Sega hat bekanntgegeben, dass das Yakuza-Spinoff Judgment für den Release in westlichen Gefilden angepasst werden soll. Als Grund für dieses Vorgehen nennt Sega das Charakter-Modell als auch die Synchronstimme der Figur Kyohei Hamura.

Der in Judgment vorkommende Charakter Kyohei Hamura wird geändert und in der angepeilten Überarbeitung nicht mehr von Schauspieler und Sänger Masanori Taki bzw. Pierre Taki, wie sein Bühnenname lautet, gespielt werden. Taki selbst wurde von Kurzem wegen Kokainbesitzes in Japan verhaftet, sodass Sega sich dazu veranlasst sah den Akteur zu streichen und die vom ihm gespielte Figur in Judgment zu ändern.

Der bis dato angepeilte Release von Judgment bleibt von den Änderungs- bzw. Anpassungsmaßnahmen unberührt und somit wird dieser weiterhin mit dem 25. Juni 2019 angegeben. Judgment erscheint Konsolen-exklusiv für Playstation 4-Konsolen.