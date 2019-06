Jumanji: Das Videospiel – Mit Trailer und ersten Infos für Konsole mit Release im November 2019 angekündigt

Das erfolgreiche Film-Franchise Jumanji erhält einen weiteren Videospiel-Ableger getauft auf den Namen Jumanji: Das Videospiel, wie Bandai Namco, Outright Games und Entwickler Funsolve in Kollaboration mit Sony angekündigt haben.

In Jumanji: Das Videospiel, welches auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt wird, schlüpft ihr in die Helden aus Jumanji. Ihr versucht die kostbaren Jumanji-Juwelen zu finden, die Welt zu retten und natürlich einen Weg nach Hause zu finden. Ganz nebenbei müsst ihr euch natürlich einer tödlichen Anzahl an exotischen Bestien erwehren, gefährliche Orte meistern und euch eine Armee von üblen Marodeuren vom Hals halten.

Wahlweise sollt ihr mit bis zu drei Spielern online oder via Splitt-Screen losziehen können. Dabei könnt ihr in die Rollen von Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin „Mouse“ Finbar oder Professor Shelly Oberon schlüpfen. Jeder dieser Helden verfügt über einzigartige Fähigkeiten, mit denen das Team am Leben gehalten werden kann.

Jumanji: Das Videospiel soll am 15. November 2019 für Nintendo Switch, PC Digital sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

[German] Jumanji – PS4/Xbox1/Switch/PC – Announcement Trailer

Funsolve Gründer und Direktor Richard Twain über die Entwicklung von Jumanji: Das Videospiel – Zitat:

Das ist ein wahrgewordener Traum für unser Studio. Die Anpassung der exotischen, gefährlichen und lustigen Welt von Jumanji an ein Videospiel hat uns dazu gebracht, etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Wir haben in Kürze einige unglaublich aufregende Features und Enthüllungen, aber fürs Erste können wir verraten, dass das Spiel diesen November erscheint und die SpielerInnen in die Lage der legendären Jumanji-Helden versetzt.

Jumanji: Das Videspiel basiert auf dem erfolgreichen Film Jumanji aus dem Jahr 1995 mit Robin Williams in der Hauptrolle als auch dem Box-Office-Hit Jumanji: Welcome to the Jungle aus dem Jahr 2017 mit u.a. Dwayn „The Rock“ Johnson sowie dem im Dezember 2019 erscheinenden Sequel.

Wusstet ihr, dass Jumanji: Das Videospiel gesamt schon die dritte Versoftung des Film-Franchise ist? Bereits 1996 wurde exklusiv in den USA Jumanji: A Jungle Adventure Pack für Windows PCs veröffentlicht. Im Jahr 2007 folgte dann nochmals ein weiteres Jumanji-Spiel für 1-4 Spieler in Stile eines Board Games, welches von Atomic Planet Entertainment entwickelt und von Blast Entertainment published wurde und das für Playstation 2 erschien.