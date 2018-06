Jump Force – Anime- und Manga-Crossover während der E3 2018 angekündigt

Im Zuge der E3 2018 wurde auf der Microsoft Pressekonferenz ein Crossover der besonderen Art angekündigt: Jump Force! Jump Force wird von Spike Chunsoft entwickelt und von Bandai Namco vertrieben.

In Jump Force vereinigen sich die Helden von Dragon Ball Z, Naruto und One Piece, um gemeinsam die Welt zu retten. Im neuen Trailer werden unsere Helden Naruto, Ruffy und Son Goku in einem erbittertem Kampf gegen Frieza gezeigt, der bereits einen Großteil der Stadt zerstört hat. Zusätzlich werden die Charaktere von Death Note eingeblendet, sodass ihr euch auf viele weitere Charaktere aus der Anime- und Manga-Welt freuen könnt!

Jump Force wird für PlayStation 4 und Xbox One entwickelt und soll voraussichtlich 2019 erscheinen. Im Anschluss findet ihr den Ankündigungs-Trailer sowie den frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer zum Crossover!

Jump Force – Ankündigungs-Trailer

Jump Force – Gameplay-Trailer