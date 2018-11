Jump Force – Release-Termin sowie drei weitere Charaktere enthÃ¼llt

Bandai Namco hat in den vergangenen Tagen den Release-Termin und gleich drei weitere Charaktere für ihren kommenden Prügler Jump Force angekündigt. Hierbei tritt erstmals ein Originaler Charakter auf die Bühne, den Akira Toriyama speziell für das Spiel kreiert hatte. Alle weiteren Informationen dazu sowie frische Screenshots und einige Gameplay-Trailer von der diesjährigen Madrid Games Week findet ihr im Anschluss.

Der Originale Charakter trägt den Namen Kane und zählt zu den Bösewichten des Spiels. Er glaubt daran, um die Welt im neuen Licht erstrahlen zu lassen, dass diese erst zerstört werden muss. Zu den weiteren angekündigten Charakteren zählt Ryo Saeba von City Hunter und Kenshiro von Fist of the North Star. Ryo ist ein hochqualifizierter Schütze und trägt immer seine Colt Magnum bei sich. Er verfehlt selten und kann die Angriffe seiner Feinde mühelos ausweichen. Auf der anderen Seite hätten wir Kenshiro, einen äußerst starken Charakter der die Hokuto Shinken-Kampfkünste anwendet. Mit diesen Künsten ist er in der Lage seine Gegner brutal, mühelos und schnell zu besiegen.

Zusätzlich hat Bandai Namco auch den Paris-Schauplatz angekündigt. Hierbei hat man sich einiger Features aus dem Saint Seiya-Universum bedient. So ist beispielsweise der Glockenturm zu sehen sowie die zwölf Tempel.

Jump Force soll am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf dem Markt erscheinen.

Jump Force – Paris Games Week 2018 Trailer

Jump Force – Madrid Games Week 2018 Gameplay-Trailer #1

Jump Force – Madrid Games Week 2018 Gameplay-Trailer #2