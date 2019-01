Jump Force – Vier weitere Charaktere aus dem Naruto-Universum angekündigt

In dieser Woche hat Bandai Namco vier weitere Charaktere für Jump Force, über den japanischen Magazin-Verlag “Jump”, angekündigt. Hierbei handelt es sich dieses Mal um vier spielbare Charaktere aus dem Naruto-Universum! Des weiteren wurden einige Battle-Guides-Trailer zum Spiel enthüllt, die ihr euch am Ende anschauen könnt.

Folgende Charaktere wurden angekündigt:

Boruto Uzumaki;

Gaara;

Kaguya Ootsutsuki;

Kakashi Hatake;

Jump Force soll voraussichtlich am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Dieses Wochenende findet auch in Amerika und Europa die Jump Force Open-Beta statt – alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Jump Force – Battle-Guide Part 1

Jump Force – Battle-Guide Part 2

Jump Force – Battle-Guide Part 3

Jump Force – Battle-Guide Part 4