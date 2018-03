Jurassic World Evolution – Jeff Goldblum kehrt als Dr. Ian Malcolm zurück

Universal und Frontier Developments haben bekanntgegeben, dass der Schauspieler Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm in der kommenden Aufbau-Simulation Jurassic World Evolution zurückkehren werde. Passend dazu gibt es auch ein neues Video, in welchem Jeff Goldblum selbst seine Beteiligung an Jurassic World Evolution bestätigt.

Jurassic World Evolution soll euch die Möglichkeit bieten eure eigene Jurassic World zu erschaffen und zu managen. Erzählt wird dabei eine ganz neue Geschichte, die jedoch an die Figuren als auch Ereignisse aus den Jurassic Park-Filmen angelehnt ist. Jeff Gold als Dr. Ian Malcolm begleitet euch während des Spielens und kann bei moralischen Urteilen und taktischen Entscheidungen helfen.

Ihr erhaltet Kontrolle über das sagenumwobene Isla Nublar und den Muertes Archipel. Züchtet als Bioingenieur neue Dinosaurier und baut verschiedene Attraktionen als auch Forschungs- und Eindämmungseinrichtungen. Jede Entscheidung soll unterschiedliche Auswirkungen nach sich ziehen und für Herausforderungen suchen, wenn „das Leben seinen Weg findet“.

Jeff Goldblum returns as Dr. Ian Malcolm in Jurassic World Evolution!

1993 schlüpfte Jeff Goldblum in Jurassic Park erstmals in die Rolle des Dr. Ian Malcolm und auch im 1997er Film, Vergessene Welt: Jurassic Park, war Goldblum mit von der Partie. In Jurassic Park III (2001) als auch Jurassic World (2015) hingegen spielte er nicht mit.

Dafür wird Jeff Goldblum wieder im Juni 2018 anlaufenden Streifen Jurassic World: Das gefallene Königreich (Engl. Jurassic World: Fallen Kingdom) mitspielen und, na klar, die Rolle des Dr. Ian Malcolm inne haben.

Jurassic World Evolution soll am 12. Juni 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.