Jurassic World Evolution – Release-Termin steht fest

Die Download-Versionen zur Dino-Park-Simulation Jurassic World Evolution werden – passend zum Kinostart des Films Jurassic World: Fallen Kingdom – am 12. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die entsprechenden Box-Fassungen kommen etwas später, am 3. Juli 2018, in den Handel.

In Jurassic World Evolution errichtet ihr euren eigenen Dino-Park. Mit Hilfe der Biotechnologie lassen sich echte Saurier erschaffen. Als Chef der Jurassic World erwarten den Spieler aber auch administrative Aufgabe. Zudem müssen wir unseren Vergnügungspark gegen Industriespione, Ausbrüche und tropische Stürme absichern. Zuletzt haben Universal und Frontier Developments auch bekanntgegeben, dass Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcom wieder mit von der Partie sein wird.

Valves Online-Plattform Steam bietet Jurassic World Evolution in zwei Ausführungen an: die Standard Edition kostet dort 54,99 Euro; die Digital Deluxe Edition schlägt mit 59,99 Euro zu Buche und enthält fünf zusätzliche Dinosaurier. Gleiches gilt für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen, da Jurassic World Evolution als Standard-Version zum Preis von 59,99 Euro sowie als Deluxe Edition zum Preis von 64,99 Euro angeboten werden. Vorbesteller erhalten generell Plattform-exklusiv Skins für Hubschrauber und das Off-Road-Fahrzeug.

Jurassic World Evolution Pre-Order Trailer