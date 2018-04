Jurassic World Evolution – Schauspieler Bryce Dallas Howard und B.D. Wong kehren zurück

Universal und Frontier Developments gaben diese Woche bekannt, dass, neben Jeff Goldblum, noch zwei weitere Schauspieler Teil von der Dino-Park-Simulation Jurassic World Evolution werden sollen. So wird Bryce Dallas Howard alias Claire Dearing mit dabei sein und ihre Rolle als Leiterin des Themenparks wieder aufnehmen, des Weiteren wird sie von Bardley Darryl Wong alias Dr. Henry Wu begleitet.

Bryce Dallas Howard hat ihren Einstieg in die Jurassic-World-Mythologie mit Jurassic World im Jahr 2015 gefeiert. Darüber hinaus war sie an Filmen wie Der Grinch, Spider-Man 3 und Ecplise - Biss zum Abendrot beteiligt. Bardley Darryl Wong ist schon länger Teil der Jurassic-Familie, denn sein erster Auftritt war bereits in Jurassic Park 1993, gefolgt von vielen anderen Film-Auftritten wie Den Sternen so nah, Men of War, The Normal Heart und letztendlich wieder in Jurassic World. Auch aus diversen Serien, wie Law & Order: Special Victims Unit, Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI und Gotham, ist B.D. Wong nicht weg zudenken.

Jurassic World Evolution soll euch die Möglichkeit bieten, eure eigene Jurassic World zu erschaffen und zu managen. Erzählt wird dabei eine ganz neue Geschichte, die jedoch an die Figuren als auch Ereignisse aus den Jurassic Park-Filmen angelehnt ist. Mit Hilfe der Biotechnologie lassen sich echte Saurier erschaffen. Als Chef der Jurassic World habt ihr viele administrative Aufgaben, doch müsst ihr euren Park auch vor Industriespione oder tropischen Stürme absichern.

Jurassic World Evolution soll am 12. Juni 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Zunächst erfolgt eine digitale Veröffentlichung auf dern Plattformen, doch am 3. Juli 2018 wird die Retail-Fassung auch im Handel erhältlich sein. Falls ihr das umfangreiche Gameplay-Video verpasst habt, das erst kürzlich veröffentlicht wurde, dann holt es hier schnell nach!