Jurassic World Evolution – Umfangreiches Gameplay-Video erschienen

Zur Dino-Park-Simulation Jurassic World Evolution, die am 12. Juni 2018 zunächst als Download für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll, ist jüngst ein über 20-minütiges Entwickler-Video online gegangen. Darin werden Gameplay-bestimmende Elemente wie z.B. der Bau von Gebäuden oder der Forschungsteil erklärt.

In Jurassic World Evolution, welches passend zum Kinostart des Film Jurassic World: Fallen Kingdom auf den Markt kommen wird, errichtet ihr euren eigenen Dino-Park. Mit Hilfe der Biotechnologie lassen sich echte Saurier erschaffen. Als Chef der Jurassic World erwarten den Spieler aber auch administrative Aufgabe. Zudem müssen wir unseren Vergnügungspark gegen Industriespione, Ausbrüche und tropische Stürme absichern. Ein Wiedersehen gibt es mit Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcom.

Jurassic World Evolution wird System-übergreifend in zwei Ausführungen erhältlich sein: als Standard Edition sowie als Digital Deluxe Edition. Letztere enthält fünf zusätzliche Dinosaurier. Vorbesteller erhalten Skins für Hubschrauber und das Off-Road-Fahrzeug. Die Box-Fassungen kommen etwas später, am 3. Juli 2018, in den Handel.

Jurassic World Evolution – First Official Gameplay Demo