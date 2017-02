Just Cause 3 – Gold Edition angekündigt

Just Cause 3, das Action-Adventure der Avalanche Studios und Square Enix, wird europaweit am 7. April 2017 nochmals, dann als Just Cause 3 Gold Edition, für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Die Just Cause 3 Gold Edition wird, neben dem Hauptspiel alle bislang veröffentlichten Erweiterungen sowie Waffen- und Fahrzeug-DLCs beinhalten. Im Einzelnen sind das folgende Inhalte:

Just Cause 3 – Hauptspiel

Sky Fortress DLC

Mech Land Assault DLC

Bavarium Sea Heist DLC

Angriffsfahrzeuge-Pack

Explosivwaffen-Pack

Reaper Missle Mech

Kousava-Gewehr

Die Just Cause 3 Gold Edition kann schon jetzt unter anderen bei Amazon zum Preis von 39,99 Euro oder bei World of Games zum Preis von CHF 44,90 vorbestellt werden.