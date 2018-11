Just Cause 4 â€“ â€ž9 Dinge, die ihr Ã¼ber Just Cause 4 wissen solltâ€œ-Video

Zum kommenden Actionspiel Just Cause 4, in dem es Rico Rodriguez garantiert wieder ordentlich krachen lassen wird, ist ein weiteres kommentiertes Gameplay-Video veröffentlicht worden, welches ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Square Enix hat zusammen mit IGN einen „first Look“ unternommen und stellt euch „9 Dinge, die ihr über Just Cause 4 wissen sollt“ etwas näher vor. Konkret werden die folgenden neun Themen angesprochen, die in Just Cause 4 für euch definitiv von Wichtigkeit sind, und die jeweils mit passenden Gameplay-Ausschnitten vorgeführt werden:

Grapple (Enterhaken) Upgrades

Supply Drop Toys (Nachschub/Ausrüstung)

Extreme Weathers (extremes Wetter)

Secondary Fire (Sekundärwaffen)

Tougher Enemies (Stärkere/herausforderndere Gegner)

Exotic Weapons (ausgefallene/exotische Waffen)

Multiple Biomes (viele, verschiedene Umgebungen)

Wind Currents (Luftströmungen)

Vehicle Functionality (Fahrzeugfunktionalitäten)

9 New Things In Just Cause 4 – IGN First

Just Cause 4 soll am 4. Dezember 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.