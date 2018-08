Just Cause 4 – Gameplay Weltpremiere für heute Nachmittag angekündigt

Square Enix hat mit einem kurzen Just Cause 4 Teaser bekanntgegeben, dass ihr heute Nachmittag um 17:00 Uhr unserer Zeit ein neues Video zum kommenden Actionspiel Just Cause 4 präsentiert bekommt. Die begleitende Teaser-Beschreibung stellt in Aussicht, dass es zum ersten Mal Just Cause 4 Gameplay-Szenen zu sehen geben werde.

Just Cause 4 wird wieder von Avalanche Studios entwickelt und wurde im Zuge der E3 2018 im Juni dieses Jahres offiziell angekündigt. Just Cause 4 soll am 4. Dezember 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

