Just Cause 4 – gamescom 2018-Trailer zeigt erstmals Gameplay

Square Enix und Avalanche haben ihren Worten Taten folgen lassen und den in Aussicht gestellten Just Cause 4 Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Erstmalig wird mit dem im Zuge der gamescom 2018 veröffentlichten Trailer „echtes Gameplay“ präsentiert, sodass ihr euch eine besserer Vorstellung davon machen könnt, was optisch als auch in Sachen Action mit Just Cause 4 auf euch zukommen wird. Und so viel steht schon jetzt fest: Mit Rico Rodriguez wird es auch in Just Cause 4 wieder ordentlich zur Sache gehen – zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Just Cause 4 soll am 4. Dezember 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen in verschiedenen Ausführungen (Standard-, Digital Deluxe- und Gold-Edition) erscheinen.

Just Cause 4: Tornado Gameplay Reveal [PEGI] [Extended Version]