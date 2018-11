Just Cause 4 â€“ Neuer “Eye oft the Storm”-Trailer zum Action-Adventure erschienen

Zum Action-Adventure Just Cause 4, welches ab dem 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich sein soll, ist im Zuge des Microsoft Xbox XO18-Events und einer der bisher längsten Inside Xbox-Episoden ein weiteres Video veröffentlicht worden. Der aktuelle Eye oft the Storm Cinematic-Trailer stimmt euch auf das actionhaltige Inselabenteuer ein.

In Just Cause 4 begeben wir uns auf die Insel Solis. Protagonist Rico Rodriguez und Gefolgschaft führen dort einen erbitterten Kampf gegen Gabriela Morales, eine Diktatorin, deren Truppen Angst und Schrecken verbreiten. Wie schon in den vorangegangenen Just Cause-Teilen stehen dem Helden auch diesmal eine spezielle Ausrüstung (Greifhaken, Wingsuit usw.) und ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung.

Die Just Cause-Reihe kann inzwischen auf eine zwölfjährige Historie zurückblicken. Der erste Teil erschien bereits 2006. Es folgten Just Cause 2 (2010) und Just Cause 3 (2015). Kennzeichnend für den Third-Person-Shooter ist vor allem die riesige Spielwelt.

Just Cause 4: Eye of The Storm Cinematic Trailer