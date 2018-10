Just Cause 4 – Story-Trailer veröffentlicht

Square Enix hat zum bald erscheinenden Actionspiel Just Cause 4 einen weiteren Trailer veröffentlicht, in welchem die Just Cause 4-Story thematisiert wird.

Wieder als Rico Rodriguez unterwegs, gehört ihr in Just Cause 4 der Gattung der abtrünnigen Agenten an. Ihr stattet dem südamerikanischen Solis einen Besuch ab, weil ihr mehr über den Tod eures Vaters in Erfahrung bringen wollt. Die Insel Solis selbst ist jedoch nicht nur wunderschön und riesengroß, sie ist auch die Heimat heftiger Tornados und Stürme. Abgesehen davon regiert die skrupellose Schwarze Hand, angeführt von Gabriela.

Gabriela ist nicht wirklich Ricos Kragenweite, vielmehr schließt er sich mit der rebellischen Dissidentin Mira zusammen. Mit einer Armee im Rücken, eurem Enterhaken und Wingsuit geht es darum einer Verschwörung auf den Grund zu gehen als auch Chaos nicht nur zu verursachen, sondern auch zu beseitigen.

Just Cause 4 wurde dieses Jahr während der E3 2018 offiziell vorgestellt und wird, wie gewohnt, von Avalanche Studios entwickelt. Als Release-Termin wird der 4. Dezember 2018 angepeilt, da Just Cause 4 für PC, Playstation 4 und Xbox erscheinen soll.

Just Cause 4: Story Trailer