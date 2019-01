Just Cause 4 – Weiterer Patch zur PC-Version verfügbar

Zur PC-Fassung des Open-World-Action-Games Just Cause 4, welches im Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One auf den Markt kam, ist jüngst der zweite Patch auf Steam erschienen. Das Update wiegt ca. 2,9 GB und verbessert insbesondere die Stabilität. Seit Release des neuen Just Cause-Abenteuers klagte die Community immer wieder über häufige Abstürze der PC-Version. Der aktuelle Patch soll darüber hinaus zahlreiche Bugs in Angriff nehmen.

In Just Cause 4 begeben wir uns auf die Insel Solis. Protagonist Rico Rodriguez und Gefolgschaft führen dort einen erbitterten Kampf gegen Gabriela Morales, eine Diktatorin, deren Truppen Angst und Schrecken verbreiten. Wie schon in den vorangegangenen Just Cause-Teilen stehen dem Helden auch diesmal eine spezielle Ausrüstung (Greifhaken, Wingsuit usw.) und ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung.

Die Just Cause-Reihe kann inzwischen auf eine lange Historie zurückblicken. Der erste Teil erschien bereits 2006. Es folgten Just Cause 2 (2010) und Just Cause 3 (2015). Kennzeichnend für den Third-Person-Shooter ist vor allem die riesige Spielwelt.

Just Cause 4 – PC Patchnotes: