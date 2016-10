Just Dance 2017 – Ab sofort kann getanzt werden

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass das beliebte Musik- und Tanzspiel Just Dance 2017 ab sofort für Playstation 3, Playstation 4, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One und erstmals auch PC erschienen ist. Damit kann ab sofort wieder zu über 40 verschiedenen Songs das Tanzbein geschwungen werden.

Just Dance 2017 unterstützt mit der Just Dance Controller App iOS- und Android-Smartphones, die als Controller verwendet werden können. Der Abo-basierte Streaming-Dienst Just Dance Unlimited bietet ergänzend einen Katalog aus mehr als 200 Songs sowie Zugang zu exklusiven Titeln sowie neuen Inhalten, die im Laufe des Jahres hinzugefügt werden sollen. Just Dance 2017 (Standardversion) beinhaltet einen dreimonatigen Zugang zu Just Dance Unlimited. Die in Just Dance 2017 enthaltene komplette Trackliste kann hier eingesehen werden.

Just Dance 2017 soll auch im März 2017 für Nintendo Switch erscheinen.

Just Dance 2017 | Kennst du deine Klassenkameraden wirklich? | TV-Spot