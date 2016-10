Just Dance 2017 – Komplette Titelliste veröffentlicht

Just Dance 2017 erscheint am 27. Oktober 2017 erstmals für PC und für die gängigen „Motion-Control-Spieleplattformen“, unter anderem Playstation 4, Wii U und Xbox One.

Passend dazu hat Ubisoft die komplette Just Dance 2017 Trackliste veröffentlicht, die einmal mehr 40 Songs beinhaltet.

Dabei erweist sich die Just Dance 2017 Songliste wieder als abwechslungsreich und bietet Titel aus zahlreichen Genres. Mit von der Partie sind Hits wie „Cheap Thrills“ von Sia feat. Sean Paul und „Scream and Shout“ von Will I Am feat. Britney Spears sowie Klassiker wie “Don’t stop me now” von Queen oder auch skurrile Songs wie “Oishii Oishii” von Wanko Ni Mero Mero. Ebenfalls enthalten ist auch die neue Single „Don’t wanna know“ von Maroon 5.

Just Dance 2017 – Komplette Trackliste

“All About Us” – Jordan Fisher

“Bailar” – Deorro Ft. Elvis Crespo

“Bang” – Anitta

“Bonbon” – Era Istrefi

“Cake By The Ocean” – DNCE

“Can’t Feel My Face”- The Weeknd

“Carnaval Boom”- Latino Sunset

“Cheap Thrills”- Sia Ft. Sean Paul

“Cola Song”- INNA Ft. J Balvin

“DADDY” – PSY Ft. CL of 2NE1

“Don’t Stop Me Now” – Queen

“Don’t Wanna Know”- Maroon 5 Ft. Kendrick Lamar

“Dragostea Din Tei” – O-Zone

“El Tiki”- Maluma

“Ghost In The Keys” – Halloween Thrills

“Groove” – Jack & Jack

“Hips Don’t Lie” – Shakira Ft. Wyclef Jean

“I Love Rock ‘N’ Roll”- Fast Forward Highway

“Into You” – Ariana Grande

“La Bicicleta” – Carlos Vives & Shakira

“Last Christmas” – Santa Clones

“Lean On” – Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake

“Leila” – Cheb Salama

“Let Me Love You” – DJ Snake Ft. Justin Bieber (Ubi Club Reward)

“Like I Would” – Zayn

“Little Swing” – AronChupa Ft. Little Sis Nora

“Oishii Oishii” – Wanko Ni Mero Mero

“PoPiPo” – Hatsune Miku

“RADICAL” – Dyro & Dannic

“Run The Night” – Gigi Rowe

“Scream & Shout” – Will.i.am Ft. Britney Spears

“September” – Equinox Stars

“Single Ladies (Put a Ring on It)” – Beyonce

“Sorry” – Justin Bieber

“Te Dominar” – Daya Luz

“Tico-Tico no Fubá” – The Frankie Bostello Orchestra

“Watch Me (Whip/ Nae Nae)” – Silentó

“What Is Love” – Ultraclub 90

“Wherever I Go” – OneRepublic

“Worth It” – Fifth Harmoney Ft. Kid Ink

Um die Wartezeit zum Just Dance 2017 Release etwas abzukürzen, können sich Spieler mit der kostenlosen Demo „Sorry“ von Justin Bieber schon einmal eintanzen. Die Demo ist im Nintendo eShop als auch im PSN- sowie Xbox Store verfügbar.

Mit der Just Dance-Controller App können Spieler auf den neuen Konsolen ihr Smartphone als Controller für Just Dance 2017 verwenden, ohne das weitere Geräte, beispielsweise Kameras, benötigt werden.

Und wem die oben genannten Songs für Just Dance 2017 zu wenig sind, der kann mit Just Dance Unlimited, dem Abo-basierten Streaming-Dienst für PC, Playstation 4Wii U und Xbox One, auf weitere mehr als 200 Songs zum Just Dance 2017 Release zugreifen.

Just Dance 2017: Don’t Wanna Know by Maroon 5 – Official Track Gameplay [US]