Just Dance 2017 – Kostenlose Demo mit Charthit „Sorry“ von Justin Bieber verfügbar

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass mit dem Charthit „Sorry“ von Justin Bieber eine kostenlose Tanz-Demo im Nintendo eShop, PSN- und Xbox Store zum Download bereit steht und einen ersten Vorgeschmack auf den neusten Ableger der erfolgreichen Tanzspiel-Reihe Just Dance 2017 liefert.

Just Dance 2017 soll dank verbesserter Just Dance Controller App, da iOS- und Adroid-Smartphones als Controller fungieren, zugänglicher sein. Die Just Dance Controller App ist kompatible mit Playstation 4 und Xbox One und greift auf die Phone-Scoring-Technologie zurück, sodass Spieler ohne weiteres Zubehör, beispielsweise eine Kamera, tanzen können.

Just Dance 2017 soll am 27. Oktober 2016 erstmals auch für Windows PC sowie für Wii, Wii U, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One erscheinen. Weiterhin soll Just Dance 2017 nächstes Jahr auch für das NX-System von Nintendo veröffentlicht werden.