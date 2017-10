Just Dance 2018 – Ab sofort verfügbar und komplette Trackliste veröffentlicht

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass das Tanzspiel Just Dance 2018 ab sofort für Nintendo Switch, Playstation 4, PS3, Wii, Wii U, Xbox 360 und Xbox One verfügbar ist. Außerdem hat Ubisoft die komplette Just Dance 2018 Trackliste veröffentlicht, welche alle Songs beinhaltet, die ihr mit dem Kauf von Just Dance 2018 erhaltet.

40 neue Songs warten darauf von euch in Just Dance 2018 mitgetanzt zu werden. Weiterhin könnt ihr auch über Just Dance Unlimited, dem Dance-on-Demand-Streaming-Dienst (kostenpflichtiger Abo-Dienst erhältlich für Nintendo Switch, PS4, WiiU und Xbox One), auf über weitere 300 Musikstücke zugreifen. Für die Nintendo Switch-Version von Just Dance 2018 steht zudem eine exklusive Mario-Tanz-Map bereit. Das nachfolgende Video bietet einen ersten Einblick.

JUST MARIO – UBISOFT MEETS NINTENDO / JUST DANCE 2018 [OFFICIAL] HD

Just Dance 2018 bietet eine überarbeitetes Interface als auch einen neuen Modus, der sich vor allem an Kinder richtet. Auf diese Weise will man dafür sorgen, dass jeder Tänzer, egal ob Party-Startet, Neuling oder Profi, die passende Herausforderung findet. Wie gehabt können auch Smartphones als Bewegungssensoren fungieren.

Auch im neuen Jahr plant Ubisoft dem Just Dance Unlimited Streaming-Dienst weitere Songs hinzuzufügen. Zum Ausprobieren des Abo-Services liegt Just Dance 2018 ein dreimonatiger Testzugang für Just Dance Unlimited bei.

Just Dance 2018 – Trackliste/Songliste – Übersicht