Just Dance 2018 – E3 2017 Trailer und erste Songs bekannt

Ubisoft hat während der E3 2017 Pressekonferenz Just Dance 2018 offiziell angekündigt und erste Informationen dazu veröffentlicht.

Just Dance 2018 soll mehr als 40 neue Songs beinhalten und durch Just Dance Unlimited, dem Dance-on-Demand-Streamingdienst, Zugang zu über 300 weiteren Titeln besitzen.

Während der E3 2017 Pressekonferenz wurden folgende Songs bereits bestätigt:

Rockabye – Clean Bandit Ft. Sean Paul & Anne-Marie

24K Magic – Bruno Mars

Side To Side – Ariana Grande Ft. Nicki Minaj

Chantaje – Shakira Ft. Maluma

Naughty Girl – Beyoncé

The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha Ft. Lil Wayne

Automaton – Jamiroquai

Bubble Pop! – HyunA

Love Ward – Hatsune Miku

Make it Jingle – Big Freedia

Daddy Cool – Groove Century

JUST DANCE 2018 ANNOUNCEMENT TRAILER | OFFICIAL SONGLIST

Just Dance 2018 kann auf Nintendo Switch mit bis zu sechs Spielern per Joy-Con-Controllern gespielt werden. Ebenfalls ist für alle Systeme das Steuern mittels Smartphone und der Just Dance Controller App möglich.

Neu hinzu kommen in Just Dance 2018 die sogenannte HD-Rumble-Technologie für Doppel-Rumble-Choreografien, welche auf dem Vibrationssystem basieren und für ein intensiveres Erlebnis sorgen soll. Um die Navigation im Spiel zu verbessern, wurde das Just Dance 2018 Interface überarbeitet.

Just Dance 2018 soll am 26. Oktober 2017 für Nintendo Switch, Wii, Wii U, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One erscheinen.