Just Dance 2019 – Kostenlose Demo lädt zum Tanzen ein

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass ihr euch ab sofort eine kostenlose Just Dance 2019-Kostprobe wahlweise für Nintendo Switch, Playstation 4 oder Xbox One herunterladen und dazu die Hüften die Schwingen könnt. Ebenfalls soll die Demo später im November 2018 auch noch für Wii U-Besitzer angeboten werden.

„One Kiss“ von Calvin Harris und Dua Lipa sollen euch davon überzeugen mit Just Dance 2019 wieder tänzerisch abzufeiern. Den Demo-Track könnt ihr über die offizielle Just Dance 2019-Webseite beziehen. Neben dem Tanzen könnt ihr auch einen Blick auf die neue Spieloberfläche werfen und die neuen Funktionen dank des aktualisierten Demoformats entdecken.

Solltet ihr über kein Kamerazubehör verfügen, kein Problem! Dank der Just Dance Controller App (PS4, Xbox One) reicht ein Smartphone aus. Einfach die kostenlos die Just Dance Controller App auf iOS oder Android-Smartphones downloaden und schon könnt ihr den Just Dance 2019 Demo-Tanz ausprobieren.

Just Dance 2019 ist für Playstation 4, Switch, Wii, Wii U, Xbox 360 und Xbox One verfügbar und wir sind inzwischen auch startklar das Tanzbein zu schwingen und in Kürze können wir euch in unserem Test darüber berichten, wie gut sich Ubisofts Just Dance 2019 schlägt.

ONE KISS – CALVIN HARRIS, DUA LIPA | JUST DANCE 2019 [OFFIZIELL]