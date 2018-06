Just Dance 2019 – Neustes Tanzspiel soll Ende Oktober 2018 veröffentlicht werden

Auf der vergangenen E3 2018 hat Ubisoft während ihrer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass sie an ihrer Tanzspielserie weiter gefeilt haben und ihr bereits im Oktober 2018 mit einer Veröffentlichung von Just Dance 2019 rechnen könnt. Um genau zu sein, soll das Spiel am 25. Oktober 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Wii U, Wii sowie Xbox 360 und Xbox One erscheinen.

In Just Dance 2019 stehen euch bereits zum Release zahlreiche Songs zur Verfügung. Neben den 40 integrierten Songs könnt ihr mit dem kostenpflichtigen Unlimited-Abo auf über 400 weitere Songs zugreifen. Von Chartstürmern wie Bruno Mars ft. Cardi B mit “Finesse (Remix)” bis hin zu K-Pop-Klassikern “Bang Bang Bang” von BIGBANG wird euch eine große Vielfalt geboten. Der Bonus bei Just Dance 2019 ist, dass bei jedem Exemplar ein Testmonat des Abos beiliegt. Dadurch könnt ihr direkt loslegen und euer Tanzbein schwingen.

Hier findet ihr die ersten angekündigten Songs von Just Dance 2019:

Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B

Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan

Bang Bang Bang – BIGBANG

Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G

Shaky Shaky – Daddy Yankee

Dame Tu Cosita – El Chombo ft. Cutty Ranks

OMG – Arash Ft. Snoop Dogg

Mi Mi Mi – Hit The Electro Beat

Mama Mia – Mayra Verónica

Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet

Fire – LLP Ft. Mike Diamondz

… weitere Songs werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Ausgestattet mit einem neuen Algorithmus erlernt Just Dance 2019 die Vorlieben und Gewohnheiten von euch und kreiert dadurch eine persönlich auf euch zugeschnittene Playlist. Zusätzlich habt ihr durch den dynamischen Startbildschirm einen Überblick über alle Community-News und Neuigkeiten zu “Just Dance Unlimited”-Events.

Darüber hinaus kehren auch die bekannten Modi wie “World Dance Floor”, “Sweat Modus” und “Kids Modus” zurück. Mit dem World Dance Floor-Modus könnt ihr Online mit anderen Spielern weltweit gemeinsam tanzen und somit in die Bestenliste aufsteigen. Zudem braucht ihr für das Spiel nicht unbedingt Playstation Move oder Xbox Kinect. Dank eurer Smartphones lassen sich eure Bewegungen auch ohne Zusatzperipherie-Gerät erfassen und werden dadurch an Just Dance 2019 weitergeleitet.

Der “Just Dance World Cup” ist ebenfalls wieder am Start. Das große Finale findet Anfang 2019 in Brasilien statt. Um euch dafür qualifizieren zu können, benötigt ihr zunächst Just Dance 2018 – erhältlich für Nintendo Switch, PlayStation 4, Wii U, Wii und Xbox One – und müsst zwischen dem 20. Juli – 26. August 2018 an der Online-Qualifikation teilnehmen. Anschließend werden in ausgewählten Ländern Offline-Qualifikationen ausgetragen. Welche Länder hierfür ausgewählt werden, soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Just Dance 2019 – Offizieller Ankündigungs-Trailer