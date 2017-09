Kidnap – Blu-ray Gewinnspiel / Verlosung

Zum DVD und Blu-ray Release von Kidnap verlosen wir zwei Blu-ray Discs in Zusammenarbeit mit Ascot Elite. Der Film ist am 13. September 2017 im Handel erschienen und kann beispielsweise auf Cede.ch bestellt werden. Um an unserem Wettbewerb teilzunehmen, müsst ihr ganz einfach das Gewinnspiel-Formular am Ende dieses Artikels ausfüllen. Mit ein wenig Glück, gehört ihr zu den zwei glücklichen Gewinner(innen), nach Ablauf der Einsendefrist. Kidnap wurde von niemand geringeren als dem Produzenten von Salt & Transformers produziert.

Synopsis:

Karla Dyson‘s (Halle Berry) geplanter Ausflug mit ihrem Sohn Frankie auf den Rummelplatz der Stadt endet abrupt, als ihr Kind während des Versteckspielens in ein Auto gezerrt und entführt wird. Doch Karla ist nicht bereit, das Schicksal ihres Sohnes in die Hände von jemand anderem zu legen. Von den Behörden im Stich gelassen nimmt sie die Sache selbst in die Hand. Als sich die Entführer bei ihrer Flucht für einen kurzen Moment zeigen, entschließt sie sich in einem erbitterten Kampf ihren Sohn eigenhändig zu befreien.

Regie: Luis Prieto

Darsteller: Halle Berry, Dana Gourrier, Christopher Berry

Kidnap – Trailer

Deadline ist am 25.9.17.