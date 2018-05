Killer7 – Kult-Klassiker kehrt nach 13 Jahren im Herbst 2018 zurück

Während der MomoCon 2018 in Atlanta hat das Entwicklerstudio Gasshopper Manufacture und der Publisher NIS America die Veröffentlichung von Killer7 für PC enthüllt. Im kommenden Herbst möchte man das Spiel auf Steam veröffentlichen. Das Actionspiel erschien erstmalig unter der Leitung von Goichi Suda aka Suda51 (Killer is Dead und Lollipop Chainsaw) und Shinji Mikami (Resident Evil) im Jahr 2005 für Nintendo GameCube und Playstation 2.

Nach 13 Jahren kehrt der Titel somit in HD zurück und ihr könnt abermals in die dunkle Unterwelt eintauchen. Ihr schlüpft in die Rolle von Harman Smith, der im Besitz einer multiplen Persönlichkeitsstörung ist. Alle sieben Persönlichkeiten sind in der realen Welt manifestiert und besitzen spezielle Fertigkeiten zum Töten. Ihr seid kein gewöhnlicher Attentäter in der Unterwelt, denn anders als bei den anderen, erwählt ihr nur diejenigen, die es auch verdient haben zu sterben. Auf eurer Liste stehen daher der Unterweltboss Kun Lan und seine Armee von Monstern, den sogenannten “Heaven Smile”, ganz weit oben!

Auf folgende Features könnt ihr euch bei Killer7 freuen:

Multiple Persönlichkeiten – Eigene Persönlichkeit mit eigenem Erscheinungsbild sowie besonderen Fähigkeiten und Waffen;

Finstere Feinde – Im Kampf gegen “Heaven Smile” könnt ihr euch die First und Third-Person Schießmechaniken zu Nutze machen;

Killer-Moves – Mit den einzigartigen Fähigkeiten könnt ihr auch diverse Geheimnisse sowie Puzzle lösen;

Neuer Look – Der Port von Killer7 soll perfekt auf moderne Systeme abgestimmt sein und in High-Definition glänzen;

Killer-Style – Der typisch zeitlose Killer-Stil soll auch hier beibehalten werden.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer sowie einige Screenshots zu Killer7!

Killer7 – Ankündigungs-Trailer