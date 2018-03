Kingdom Come: Deliverance – Accolades-Trailer veröffentlicht

Vor einem Monat erschien das First-Person-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance. Zur Mittelalter-Action haben Deep Silver und Warehorse Studio jüngst den sogenannten Accolades Trailer veröffentlicht. Das Video fasst einige positive Pressestimmen zusammen.

Kingdom Come: Deliverance führt uns ins Europa des 15. Jahrhunderts. Wir übernehmen die Rolle von Heinrich, einem jungen Ritter, der ewige Rache geschworen hat, nachdem eine Söldnertruppe dessen Familie grausam ermordete. Die Wahl der Mittel bleibt hierbei weitgehend dem Spieler überlassen. Diplomatisches Handeln ist ebenso möglich wie die Anwendung brutaler Gewalt, wobei beide Vorgehensweisen Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben. Während unseres Rachefeldzuges nehmen wir an historischen Schlachten und Belagerungen teil und verbessern Heinrichs Kunst des Schwertkampfes.

Für Erfolge- und Trophäenjäger stellt Kingdom Come: Deliverance außerdem mitunter eine echte Herausforderung dar. Nützliche Tipps, Hinweise als auch generelle Hilfestellungen bietet euch dabei unser derzeit entstehender Kingdom Come: Deliverance Erfolge Trophäen Leitfaden.

Kingdom Come: Deliverance – Accolades Trailer [DE]

Kingdom Come: Deliverance ist für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich und gilt als kommerziell erfolgreich. Allein in den ersten sieben Tagen nach Release waren über eine Million Exemplare verkauft. Trotz des spielerisch hohen Potentials, das allgemein Anerkennung fand, sah sich die ursprüngliche Verkaufsversion des Mittelalter-Abenteuers auch negativer Kritik ausgesetzt, da sie aufgrund zahlreicher technischer Mängel „unfertig“ wirkte. Das Team des Warhorse Studio räumte in dem Zusammenhang ein, dass man gerne mehr Zeit für die Optimierung gehabt hätte und veröffentlichte in der Folgezeit mehrere Patches. Zuletzt wurde fürs Erste die PC-Version des Action-RPGs mit dem Patch 1.3 versorgt.