Kingdom Come: Deliverance – Anspielbare Version während gamescom 2017 verfügbar

Ihr plant einen Besuch auf der gamescom 2017 (22.-26.08.2017) und seid zudem Open-World-RPG-Fans? Dann solltet ihr am Deep Silver-Stand in Halle 9.1 einen Besuch abstatten und eine Runde in Kingdom Come: Deliverance absolvieren.

Wie Deep Silver bekanntgegeben hat, wird man zusammen mit dem Hardware-Partner CAPTIVA GmbH vor Ort sein und euch die Möglichkeiten bieten erste Schritte in dem kommenden Rollenspiel zu unternehmen.

Kingdom Come: Deliverance wird als realistisches First-Person-Rollenspiel beschrieben, in dem ihr ein episches Abenteuer im historisch akkurat nachgebildeten Europa des 15. Jahrhunderts erleben werdet. Ihr schlüpft in die Rolle von Henry, dem Sohn eines Waffenschmieds. Henrys Leben wird auf den Kopf gestellt, als der selbsternannte König Sigismund seine Söldner entsendet, die Henrys Heimatdorf überfallen, die Bewohner ermorden und das Dorf niederbrennen. Nur wenige, inklusive Henry, überleben und schon bald muss er sich dem Kampf für die Zukunft Böhmens stellen.

Euch soll eine „schier endlose Fülle an Abenteuern“ erwarten, die ihr auf unterschiedliche Arten lösen könnt. Klärt Verbrechen auf, löst Konflikte auf diplomatische Art und schlagt euch siegreich in Schlachten. Treff Entscheidungen, erledigt auch niederträchtige Aufgaben und erlebt unerwartete Wendungen und stellt euch auf deren Konsequenzen in einer nicht linearen Geschichte. Weiterhin verspricht Deep Silver ein „revolutionäres Nahkampfsystem“, dass auf zahlreiche Waffen und Kampftechniken des Mittelalters fußt.

Kingdom Come: Deliverance soll am 13. Februar 2018 für PC zum Preis von 49,99 Euro und Playstation 4 und Xbox One zum Preis von 59,99 Euro erscheinen.

Kingdom Come: Deliverance – Rex, Familia et Ultio (GER)