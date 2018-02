Kingdom Come: Deliverance – Deutschsprachiges Gameplay-Video erklärt Kern-Features

Am 13. Februar 2018 soll Kingdom Come: Deliverance für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zu dem Titel ist jetzt ein deutschsprachiger Trailer veröffentlicht worden. Das umfassende Gameplay-Video trägt die Bezeichnung „Von Verstand, Klingen und Schnaps“ und stellt die Kern-Features sowie das Kampfsystem des First-Person-Rollenspiels vor.

Kingdom Come: Deliverance führt uns ins mittelalterliche Europa des 15. Jahrhunderts. Wir übernehmen die Rolle von Heinrich, einem jungen Ritter, der ewige Rache geschworen hat, nachdem eine Söldnertruppe dessen Familie grausam ermordete. Die Wahl der Mittel bleibt hierbei weitgehend dem Spieler überlassen. Diplomatisches Handeln ist ebenso möglich wie die Anwendung brutaler Gewalt, wobei beide Vorgehensweisen Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben sollen. Während unseres Rachefeldzuges nehmen wir an historischen Schlachten und Belagerungen teil und verbessern Heinrichs Kunst des Schwertkampfes.

Kingdom Come: Deliverance – Von Verstand, Klingen und Schnapps! [DE]