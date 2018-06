Kingdom Come: Deliverance – Neue Erfolge/Trophäen zum Hardcore-Modus & Story-DLC veröffentlicht

Zum Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance haben Deep Silver und die Warhorse Studios nicht nur einen kostenlosen Hardcore-Modus bereit gestellt, sondern diesen ebenfalls mit neuen Erfolgen/Trophäen versehen, die ihr euch etwas weiter unten anschauen könnt.

Mit dem kostenlosen Kingdom Come: Deliverance Hardcore-Modus, welcher mit einem Patch für PC, Playstation 4 und Xbox One zur Verfügung gestellt wird, verwandelt sich das RPG in ein Survival-Rollenspiel. Wenn ihr ein neues Spiel im Hardcore-Modus startet, verschwinden alle sichtbaren Anzeigen für Gesundheit und Ausdauer. Außerdem gibt es kein automatisches Speichern mehr, die Kämpfe werden realistischer und auch die Navigation in der Spielwelt wird etwas erschwert.

Da das den Entwicklern noch nicht genug war, wurden auch neue Perks (Spezialisierungen) ins Spiel integriert, welche das Spiel noch schwieriger werden lassen. Neu hinzugekommen sind Glasknochen, Albträume und Klaustrophobie, wovon zum Durchspielen im Hardcore-Modus mindestens zwei ausgewählt werden müssen. Möchtet ihr hingegen alle Erfolge/Trophäen freischalten, müsst ihr für den Erfolg/Trophäe „Nur ein Kratzer“ alle negativen Spezialisierungen auf einmal aktivieren.

Neben dem neuen Kingdom Come: Deliverance Hardcore-Modus soll bald auch noch der erste Story-DLC „From the Ashes“ erscheinen, für welchen bereits ein Gameplay-Trailer als auch alle neuen Erfolge Trophäen veröffentlicht wurden.

Kingdom Come: Deliverance – From The Ashes Trailer [DE]

Der Kingdom Come: Deliverance From The Ashes DLC soll “bald” für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Ein genauer Release-Termin steht aktuell aber leider noch nicht fest.

Kingdom Come: Deliverance – Hardcore-Modus Erfolge/Trophäen Liste in Deutsch

Hardcore-Heinrich – 50 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe das Spiel im Hardcore-Modus ab.

Nur ein Kratzer – 100 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe das Spiel im Hardcore-Modus mit allen negativen Spezialisierungen ab.

Kein Reich komme – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stirb erstmalig im Hardcore-Modus.

Kingdom Come: Deliverance – From The Ashes DLC Erfolge/Trophäen Liste in Deutsch

Vogt – 25 Gamerscore / Silber Trophäe

Sorge für eine Erneuerung von Pribyslawitz.

Aus dem Bauch raus – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Erneuere ganz Pribyslawitz, ohne des Lesens kundig zu sein.

Perfektionist – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Nimm in Pribyslawitz 2.000 Groschen pro Tag ein.

Unter Freunden – 15 Gamerscore / Silber Trophäe

Lade Fritz und Matthäus nach Pribyslawitz ein.