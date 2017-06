Kingdom Come: Deliverance – Neue Gameplay-Videos veröffentlicht

Zum First-Person Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance der Warhorse Studios wurden neue Gameplay-Videos veröffentlicht.

Bei Kingdom Come: Deliverance handelt es sich um ein Story-basiertes Open-World-RPG mit einer Non-linearen Geschichte, welche sich mit den Entscheidungen des Spielers entwickelt. Spieler erleben eine dynamische mittelalterliche Welt Böhmens mit zahlreichen Kämpfen, die entweder im Fernkampf oder direkt im Nahkampf ausführen lassen.

Kingdom Come: Deliverance – The RPG That’s Like Real Life Elder Scrolls

Kingdom Comde: Deliverance – Rex, Familia et Ultio (DE)

Kingdom Come: Deliverance soll am 13. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.