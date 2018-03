Kingdom Come: Deliverance – PC-Patch soll nächste Woche erscheinen

PC-Spieler des Action-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance warteten in den letzten Tagen vergeblich auf das Update 1.03, dessen Erscheinen ursprünglich noch für die auslaufende Woche vorgesehen war. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Jüngst teilten die Entwickler der Warhorse Studios über Twitter mit, dass sich der Release des Patches auf Anfang nächster Woche verschiebt.

Das kommende Update verspricht etliche Verbesserungen. So wurde beispielsweise an der Framerate und den Ladezeiten bei Dialogen gearbeitet. Auch eine neue Speicherfunktion beim Beenden des Spiels soll enthalten sein. Ferner diverse Bugfixes, die ein Problem wie das der „Nachtigallen-Quest“, die sich nicht beenden lässt, in Angriff nehmen.

Kingdom Come: Deliverance kam letzten Monat für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One auf den Markt und verkaufte sich allein in den ersten 7 Tagen nach Release über eine Million Male. Trotz des spielerisch hohen Potentials, das allgemein Anerkennung fand, sah sich die ursprüngliche Verkaufsversion des Mittelalter-Abenteuers teilweise herber Kritik ausgesetzt, da sie zahlreiche technische Mängel enthielt und deshalb „unfertig“ wirkte. Das Team der Warhorse Studios räumte in dem Zusammenhang ein, dass man gerne mehr Zeit für die Optimierung gehabt hätte.

Kingdom Come: Deliverance – Launch Trailer [DE]