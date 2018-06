Kingdom Hearts 3 – Exklusives Playstation 4-Bundle mit Kingdom Hearts-Spielen enthüllt

Heute Nacht fand Sonys E3 2018 Showcase statt und währenddessen wurde auch ein weiterer, neuer Kingdom Hearts 3-Trailer gezeigt, in dem sich alle um das Thema „Fluch der Karibik“ (Engl: Pirates of the Carribbean), natürlich mit Captain Jack Sparrow im Fokus, drehte – frische Gameplay-Eindrücke inklusive.

War der neue Kingdom Hearts 3-Trailer im Fluch der Karibik-Gewand schon eine Schau für sich, staunte der geneigte Zuschauer am Ende sicherlich nicht schlecht, als für wenige Sekunden ein exklusives Playstation 4 Pro-Konsolen-Bundle inkl. Spielen gezeigt wurde – siehe auch die nachfolgenden Screenshots.

Wir ihr den Bildern entnehmen könnt, ist demnach nicht nur eine PS4-Konsole im Kingdom Hearts-Design geplant, sondern diese offenbar limitierte Auflage wird auch noch mit den Kingdom Hearts-Spielen Kingdom Hearts I.5 und II.5 Remix sowie Kingodm Hearts II.8 Final Chapter Prologue und natürlich Kingdom Hearts III ausgestattet sein.

Das Spiel Kingdom Hearts 3 soll am 29. Januar 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.