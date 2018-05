Kingdom Hearts 3 – Frische Gameplay-Videos und Details zum Veröffentlichungstermin enthüllt

In dieser Woche hatte Square Enix ein exklusives “Kingdom Hearts 3 Invitation Premiere Event” abgehalten, bei dem ausgewählte Pressevertreter die Chance bekamen, den nächsten Hauptteil der Serie für 90 Minuten anzuspielen! Heute um 15 Uhr deutscher Zeit ist die Geheimhaltungserklärung für die Veröffentlichung von den Kingdom Hearts 3 Eindrücken und Informationen gefallen und wir haben alles Wissenswerte für euch auf einen Blick zusammengetragen!

Die Kingdom-Hearts-Reihe hat eine lange Reise hinter sich, denn es sind bereits 12 Jahre ins Land gezogen, seit dem der letzte Hauptteil in Europa für PlayStation 2 veröffentlicht wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Geschichte sich gar nicht weiterentwickelt hat, denn währenddessen wurden diverse weitere Serienableger wie zum Beispiel Kingdom Hearts: Birth by Sleep oder Kingdom Hearts 358/2 Days erschienen. Dadurch wurde die Saga stetig erweitert und entwickelte sich zu einer großen verwirrenden Erzählung. Alle Teile befassen sich mit der Xehanort-Saga und Kingdom Hearts 3 soll diese Saga zu ihrem gebührenden Abschluss bringen.

Wie gewohnt werdet ihr als Sora verschiedene Disney-Welten besuchen und bekannte Charaktere treffen. Unter anderem verschlägt es euch diesmal in die Welt von Monster AG, Toy Story, Rapunzel – Neu verföhnt oder Baymax. Darüber hinaus sollen auch altbekannte Welten wie der Olymp aus dem Film Herkules dabei sein. Der Olymp war zudem auch der Einstieg für die Pressevertreter, denn dort durften sie ein kleines Tutorial spielen, nachdem sie dann die Toy-Story-Welt erkunden durften. Dabei fand man heraus, dass Ralph aus “Ralph reichts” eine neue Beschwörung im Spiel sein wird!

Falls ihr auf eine Ankündigung zum Veröffentlichungstermin gehofft habt, müssen wir euch leider vertrösten. Zu diesem Thema hielt man sich noch immer bedeckt, doch Game Director Tetsuya Nomura lies verlauten, dass sie den Termin Anfang Juni 2018 bekanntgegeben wollen. “Wir planen aber, es zu Beginn des nächsten Monats zu verkünden. An Kingdom Hearts 3 sind eine Menge Menschen beteiligt, die momentan noch am letzten Feinschliff sitzen. Wir haben uns aber schon auf ein bestimmtes Datum eingeschossen und hoffen, es nächsten Monat zu enthüllen“, so hieß es seitens des Directors.

Ob der Termin während der E3 2018, die vom 12. bis zum 14. Juni 2018 stattfindet bei dem Square Enix ein eigenes Showcase präsentiert, enthüllt wird ist, unklar. Nachfolgend findet ihr diverse Gameplay-Videos sowie Screenshots zu Kingdom Hearts 3, die heute frisch veröffentlicht wurden.

