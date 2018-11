Kingdom Hearts 3 – Neuer Trailer zeigt die Welt von Rapunzel

Square Enix hat auf der diesjährigen Lucca Comics & Games in Italien einen weiteren frischen Trailer zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht. Dieses Mal werdet ihr in die Welt von Rapunzel entführt, dem Königreich von Corona.

In einer Übersicht schildert Square Enix, dass uns dieser Trailer einen Einblick in die zauberhafte Welt von Rapunzel und dem Königreich Corona bieten soll. Mit der Hilfe vom Banditen Flynn Rider gelingt Rapunzel die Flucht aus dem mysteriösem Turm, in dem sie bislang einsam ihre Tage frissten musste. Während sich die beiden auf der Rückreise in das Königreich befinden, lernen sie Sora, Donald und Goofy kennen, die sich kurzerhand dazu entschließen mit ihnen zu reisen. Das beweist sich auch als gute Entscheidung, denn die Herzlosen lauern überall.

Kingdom Hearts 3 soll am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen zum kommenden Rollenspiel sowie zahlreiche Trailer findet ihr in unserem Archiv!

Kingdom Hearts 3 – Lucca 2018 Trailer mit Rapunzel